Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко не считает Брюгге непобедимым и верит в выход Динамо в 1/8 финала второго по силе еврокубка.

"Шансы есть всегда, даже если их нет. Оптимизм, несмотря на ничью киевлян в Киеве с Брюгге, перед ответной игрой присутствует. Многое, конечно, зависит от настроения, потому что бельгийская команда не выглядит непобедимой.

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Будет сложно, но обыграть Брюгге можно, тем более у них тоже есть свои проблемы. Динамо нужно доказать, что можно и вне родных стен добиваться результата, как это сделал Шахтер с Маккаби. Надеюсь, Луческу подготовит сюрприз и команда сумеет выиграть", – цитирует Гецко издание Zbirna.com.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы киевляне на своем поле расписали боевую ничью с бельгийцами 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 22:00.

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