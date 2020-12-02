"Завтра очень важный для нас всех матч. Соперника представлять не стоит, и мы с ними уже играли, и команда достаточно известная. В каком чемпионате играет Лестер мы все прекрасно знаем. Они показывают очень хорошую игру, достаточно сильные исполнители в их составе. Мы серьезно готовимся и ждем завтрашней игры.

Скрипник сообщил о четырех потерях Зари перед матчем против Лестера

Победа над АЕКом была очень важной для психологической уверенности. Потому что игра в предыдущих матчах у нас была неплохая, а результативности не было, поэтому эта победа была очень важна. Хотя мы не показали той игры, которую планировали, но главное – мы взяли 3 очка и идем с надеждой дальше. Она придаст уверенности и силы для дальнейших выступлений, так как минимальные шансы, но они есть, и мы будем хвататься за них обеими руками.

Мы смотрим не только последние матчи соперников, но и предыдущие сыгранные в Лиге Европы. Мы серьезно относимся к завтрашнему матчу. Шансы есть – за них мы будем хвататься максимально", – цитирует Гладкого официальный сайт Зари.

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