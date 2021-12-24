"Пока нет определенности в этом вопросе. Все упирается в финансирование. Конкретика должна появиться в конце января следующего года.

Десна продолжает терять лидеров – после Тотовицкого на очереди еще ряд игроков

Пока что Никополь оставили во главе с главным тренером – Александром Поклонским и его помощниками, девять футболистов. На контракте остаются 13 игроков. Если удастся решить вопрос с бюджетом, сразу займемся поисками нового тренера. Пока что шансы на будущее 50 на 50", – цитирует Симашко Meta-ratings.

После 20 туров Второй лиги Никополь расположился на 12-й строчке турнирной таблицы группы Б.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ