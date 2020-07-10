"Шансы 50 на 50", – Симеоне ошеломил банальной оценкой жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне отказался выделить фаворита в четвертьфинальном противостоянии с РБ Лейпциг.

"В четвертьфинале Лиги чемпионов все соперники сильны. Нам выпала мощная немецкая команда, которая прекрасно выступила в этом сезоне, которая была в топе Бундеслиги.

РБ Лейпциг исповедует атакующий стиль игры. Многие их футболистов умеют работать по всей ширине поля и действовать в очень быстром темпе.

Думаю, это будет равная игра, шансы выйти в полуфинал – 50 на 50", – подытожил Диего Симеоне в комментарии УЕФА.

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Завершающие стадии Лиги чемпионов состоятся в Португалии в формате одного матча. Если Атлетико пройдет Лейпциг, то в следующем раунде встретится с победителем пары Аталанта – ПСЖ.

Напомним, что Диего Симеоне создал главную сенсацию этой Лиги чемпионов и выбил в 1/8 финала Ливерпуль.

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