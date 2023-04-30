"Он был очень уверенным, это бросалось в глаза и было видно даже с трибун, тренерскому штабу и игрокам. И это передавалось на всех: на защиту, на всю команду. Несмотря на то, что ему было 16 лет, он был очень уверенным в себе. Поэтому начал играть так рано, и Реал обратил на него внимание.

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Я бы на его месте оставался в мадридской команде. Это такой шанс, быть даже вторым вратарем в Реале – это хорошо. Не забывайте, что он еще очень молод. 24 года – очень молодой возраст для вратаря.

Я думаю, что он должен конкурировать за место в составе и ждать своего шанса. У него еще больше 10 лет карьеры. Время еще есть, надо терпеть. Шанса вернуться в Реал уже может и не быть", – сказал Михайленко в программе "Футбол Time".

Напомним, Лунин и Михайленко работали вместе в Днепре в 2016-м, когда Дмитрий был исполняющим обязанности главного тренера команды. Контракт 24-летнего украинца с Реалом действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Лунин в составе "сливочных" сыграл в 12 матчах, в которых пропустил 13 голов (в 4 поединках отстоял "на ноль").

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