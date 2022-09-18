В воскресенье, 18 сентября, лондонский Арсенал попытается продлить свое пребывание на вершине таблицы АПЛ. Противостоит "канонирам" крепкий Брентфорд, а Александр Зинченко будет болеть за свою команду с трибун.

Трансляция

Экзамен для Арсенала после поражения от Манчестер Юнайтед смотрите на setantasports.com. Комментировать матч для зрителей будет Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Брентфорд: Райя – Айер, Янссон, Ми – Хиіки, Баптист, Янельт, Енсен, Генри – Мбеумо, Тоуни.

Арсенал: Ремсдейл – УВайт, Салиба, Габриель, Тирни – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли.

Арбитры

Главным арбитром матча будет Дэвид Кут. На линиях ему будут ассистировать Ник Хоптон и Тимоти Вуд. Джон Брукс выполнит работу четвертого арбитра, а за VAR будут работать Питер Бэнкс и Нил Дэвис.

Поточная форма

В воскресенье на Gtech Community Stadium должна состояться настоящая футбольная драма. После фантастического старта из 5 побед подопечные Артеты досадно уступили Манчестер Юнайтед со счетом 1:3. "Канониры" будут делать все возможное для того, чтобы реабилитироваться после пощечины от манкунианцев и продолжить свое лидерство в турнирной таблице АПЛ.

Успех с Цюрихом в еврокубках должен придать Арсеналу уверенность и вернуть команде боевой дух. Неудача на "Олд Траффорд" подсветила слабые места команды Артеты, поработать над которыми у испанского специалиста было достаточно времени.

В свою очередь Брентфорд в сезоне 2022/23 не знал горечи поражений на родном поле. Более того, манкунианцы здесь посыпались и уехали домой с позором – 0:4. Лидсу ребята Франка отгрузили 5 голов, с Лестером, Эвертоном и Кристалл Пэлас разошлись мировой. Считать Брентфорд аутсайдером явно нельзя, а дома эти ребята собрались уничтожать соперников с невероятным воодушевлением.

Поединок между Брентфордом и Арсеналом обещает быть крайне зрелищным и порадовать всех любителей бескомпромиссной игры. Этот матч будет не из тех, которые можно пропускать, а затем быстро просматривать хайлайты

История противостояний

Команды встречались между собой 6 раз, в рамках АПЛ – 3. Ни разу они не сыграли в ничью, у каждой команды по три победы над соперником. Поединки Арсенал с Брентфордом – футбольные баталии, которым стоит посвятить свое время.

Кадровая ситуация

Украинские болельщики не смогут развлечься игрой Зинченко – Саша получил травму и вряд ли сможет помочь команде. В лазарете "канониров" остаются Нельсон и Эльнени, под вопросом участие в матче Смит-Роу и Соареша.

Хозяева не смогут рассчитывать на Ньоргора, Пиннока, Томпсона и Форсса. В игру может возвратиться Серхи Канос. Аналитики также отмечают, что с командами "большой шестерки" Томас Франк выбирает схему 5-3-2 или 3-5-2, поэтому стоит ожидать перемен даже после разгрома Лидса.

Прогноз на матч

Оба коллектива настроены на победу и играют в классный открытый футбол. Зрители увидят несколько голов, а ничья при проявлении командами своих максимальных возможностей будет вполне логичной и закономерной – 2:2.