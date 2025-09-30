"Нас ждет если не лучший, то один из лучших. ПСЖ – одна из сильнейших команд мира, а мы – лучшие. По крайней мере я так считаю.

Поул Скоулз сказал, что я смесь Иньесты и Хави? Всегда, когда легенда футбола тебя хвалит, это мотивирует. Трудно быть похожим на Хави или Андреса, ведь уровень, который они показывали, был невероятным. Я – важный игрок, но больше всего важно для меня – это любовь болельщиков. Действительно, тренер попросил меня сделать шаг вперед – и на поле, и в раздевалке. Мне всегда давалась роль лидера нелегко, но сейчас я действительно чувствую себя важнее и беру на себя эту ответственность.

ПСЖ, как и мы захотим контролировать мяч, и тот, кто будет доминировать в центре поля, выиграет поединок. С тех пор как пришел Флик, мы стали смелой командой и постараемся быть главными действующими лицами. Несмотря на травмы, обе команды имеют состав, чтобы претендовать на три очка.

После двух поражений от ПСЖ все мы, кто болеет за Барсу, знаем, что два года назад были очень близки к выходу в следующий раунд. Футбол всегда дарит шанс на реванш – и именно этого мы хотим. Это противостояние из тех, которое дарит наибольшее наслаждение.

Луис Энрике смелый тренер, именно поэтому он использует трех нападающих. Ему нравится контролировать мяч и прессинговать", – цитирует Педри AS.

Напомним, что Барселона сыграет с ПСЖ в среду, 1 октября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. "Кулес" в сезонах 2020/21 и 2023/24 встречались с парижанами, но именно французская команда проходила в следующую стадию.

