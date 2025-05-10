Черноморец в рамках 28-го тура УПЛ сезона 2024/25 одержал победу над Ворсклой (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Счет в матче открыла Ворскла. Скиба выбил мяч у Салабая, а Жаржу проиграл борьбу Ндукве за подбор. В этот момент Рудько вышел далеко за пределы штрафной, чем и воспользовался нападающий полтавчан – элегантно перебросил голкипера. 1:0! С таким счетом команды ушли на перерыв.

Черноморец шокировал Ворсклу волевой победой – одесситы получили шанс на выживание, полтавчане остались в зоне плей-офф

На 77-й минуте Хобленко восстановил равновесие, замкнув головой навес Бутко. А уже на 82-й Ракицкий выполнил подачу со штрафного на Скибу, который сбросил мяч на дальнюю штангу, где Жаржу без особого сопротивления переправил его в сетку. 1:2 – Ворскла больше не смогла ответить.

Динамо разделило очки с Полесьем – киевляне почти ничего не создали, старания Гуцуляка и Ко нейтрализовал Нещерет