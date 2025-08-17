Брентфорд Егора Ярмолюка неудачно стартовал в АПЛ в сезоне 2025/2026. Команда украинца съездила в гости к Ноттингему, где потерпела поражение 1:3.

Ноттингем открыл счет уже на 5-й минуте – Вуд замкнул подачу с углового и попал в дальний угол. В конце первого тайма Ндойе эффектным прыжком замкнул навес Гиббса-Уайта, а затем Вуд оформил дубль, реализовав выход один на один после передачи Эллиота. Брентфорд ответил лишь с пенальти на 78-й минуте, тогда как момент Ярмолюка в первой половине остался нереализованным.

