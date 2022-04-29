Встреча с "попугаями" важна для мадридцев. Если они одержат хотя бы одно очко, досрочно станут чемпионами Ла Лиги 2021/22. Впрочем, наставник "сливочных" думает и о ответном матче с Манчестер Сити в ЛЧ, поэтому допускает ротацию.

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"Винисиус и Бензема завтра могут получить отдых, но если с игроком все хорошо, он будет играть. Я посажу на скамейки тех, кто будет измучен, а не потому, что будет легкая игра. Асенсио выглядит свежим и может начать со старта. Я решу, что делать с Бензема.

Обычно я разговариваю со своими подопечными, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Но в конце концов, именно я решаю, кто будет играть. Мнение игрока важное, но не главное", – резюмировал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, слова о ротации могут относиться и к Тибо Куртуа, который в этом сезоне провел 47 поединков в воротах мадридцев. Андрей Лунин, его резервист, имеет в своем активе всего две встречи.

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