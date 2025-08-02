– К сожалению, мы проиграли, но если результат отбросить в сторону, то я более чем доволен содержанием нашей игры. Как минимум в интенсивности мы Динамо не уступили. В каких-то моментах соперник брал верх благодаря своему классу.

Шикарный ассист Ваната в видеообзоре матча Верес – Динамо – 0:1

Первые матчи сезона всегда сложные из-за физического состояния команд, которые пока точно на 100% не готовы. У Динамо уже было два официальных матча, и в этом у нашего соперника было определенное преимущество. С другой стороны, у Динамо есть логистика переездов.

– До конца матча 10 минут, ваша команда проигрывает 0:1, но при этом целых 45 секунд вводит мяч от своих ворот. С чем вы это связываете?

– Чтобы быстро ввести мяч в игру, надо быть к этому готовыми. Мы можем ввести мяч быстро, пропустить второй гол, и все – игра закрыта. Тем более, что сила Динамо – как раз в очень быстрых атаках. Сегодня они это показали. Мы можем спешить, но эффективности будет ноль.

– Вы начинаете чемпионат матчами с Динамо и Шахтером – в первом и третьем турах соответственно. Это хорошо или плохо?

– Чемпионат покажет. Я всегда ровно отношусь к календарю. Со всеми придется играть. Здесь не угадаешь. В прошлом чемпионате у нас был тяжелый старт, мы недобрали очков. Сейчас у нас снова команда поменялась. В этой ситуации нужно терпение и понимание. Но игра вдохновляет. А по календарю выводы делать рано, надо, чтобы прошло хотя бы туров шесть, – цитирует Шандрука Dynamo.kiev.ua.

Динамо удержало победу над Вересом в стартовом матче в УПЛ