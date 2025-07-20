"Однозначно, Луис Энрике. И второй – Унаи Эмери. Конечно, есть хорошие тренерские школы – португальская, или немецкая. Но Луиса Энрике назову потому что мне просто очень импонирует то, как он находит слова и мотивацию для игроков атакующего звена, чтобы они работали в защите. Это для меня открытие, потому что в ПСЖ и до этого были собраны хорошие футболисты атакующего звена, но раньше они не могли достичь этого в этом году. Кажется, они не замечают никого. Это большая заслуга Луиса Энрике, мне хотелось бы посмотреть на это изнутри и пообщаться с ним.

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А Унаи Эмери – потому что где-то его тренерский путь начинался с низов. Где-то с третьей лиги начинал, не хватал звезд с неба. Но своим трудом, преданностью, страстью, пониманием футбола, достиг очень многого. Мне интересно за ним наблюдать сейчас., – сказал Шандрук в интервью Football.ua.

Стоит отметить, что в 2012 году Унаи Эмери возглавлял московский Спартак. Сейчас испанский специалист тренирует Астон Виллу.

К слову, в прошлом сезона Верес под руководством Олега Шандрука занял 9-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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