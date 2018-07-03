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Шандор Варга: Хачериди мог бы играть в любом топ-клубе мира

10:18 61 Читати українською
Шандор Варга: Хачериди мог бы играть в любом топ-клубе мира
Евгений Хачериди / фото ФК: ПАОК

Футбольный агент Шандор Варга считает, что его бывший клиент Евгений Хачериди заслуживал перейти в более сильный клуб, чем ПАОК.

"Он заслуживал более сильную команду. Считаю, что у него есть все необходимые данные для того, чтобы играть в любом топ-клубе мира. Трудно сказать, почему у него не получилось.

Что ожидает Хачериди в ПАОК?

Знаю, что многие гранды рассматривали его кандидатуру. Несколько клубов АПЛ следили за Хачериди: Арсенал, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед. Так же Евгений был интересен испанским и итальянским командам. К сожалению, не могу их назвать в силу разных причин.

Когда Динамо играло в 1/8 финала Лиги чемпионов и украинский защитник проводил свои лучшие матчи, то в Англии многие тренеры интересовались и следили", – цитирует Варгу FootBoom.

Теги
Трансферы ПАОК ПАОК Шандор Варга Греция Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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