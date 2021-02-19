Шальные качели в видеообзоре матча Янг Бойз – Байер – 4:3
06:00 - Читати українською
Янг Бойз и Байер устроили настоящий триллер в матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
19’ Жордан Сибачо
45’ Элиа Мешак
89’ Жордан Сибачо
Патрик Шик 49’
Патрик Шик 52’
Мусса Диаби 68’
19’ Жордан Сибачо
45’ Элиа Мешак
49’ Патрик Шик
52’ Патрик Шик
68’ Мусса Диаби
89’ Жордан Сибачо
Оборона гостей в первом тайме больше напоминала решето, которое трижды "пропустило" атаки Янг Бойз. Фейлы не обошли и Драговича – экс-динамовец "привез" третий гол.
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В перерыве Петер Бос провел серьезный разговор, и Байер побежал отыгрываться. Уже к 68 минуте на табло светился счет 3:3, но последнее слово все же было за швейцарцами. Голкипер "фармацевтов" Ломб отразил дальний выстрел в штангу, от которой мяч прилетел на ногу Сибачо – 4:3.
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