Янг Бойз и Байер устроили настоящий триллер в матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Оборона гостей в первом тайме больше напоминала решето, которое трижды "пропустило" атаки Янг Бойз. Фейлы не обошли и Драговича – экс-динамовец "привез" третий гол.

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В перерыве Петер Бос провел серьезный разговор, и Байер побежал отыгрываться. Уже к 68 минуте на табло светился счет 3:3, но последнее слово все же было за швейцарцами. Голкипер "фармацевтов" Ломб отразил дальний выстрел в штангу, от которой мяч прилетел на ногу Сибачо – 4:3.