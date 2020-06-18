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Шальные 14 голов в трех матчах, первый шаг к "Золотому мячу" и чемпионскому титулу: Джулай – о ЧМ-1990

17:30 - Читати українською
Шальные 14 голов в трех матчах, первый шаг к "Золотому мячу" и чемпионскому титулу: Джулай – о ЧМ-1990
Лотар Маттеус на ЧМ-1990 / FIFA.com
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор начал серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – третий игровой день Италии-1990:

– Школа для американцев;

– Бразилия копирует Crazy Gang?;

– Идеальная пропорция сборной ФРГ.

Слушаем!

Без Михайличенко, но с Лобановским и другими легендами Динамо: Джулай – о ЧМ-1990

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