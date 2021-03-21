За стартовые полчаса от обороны Арсенала не осталось мокрого места. Лингард открыл счет красивым ударом с линии штрафной, а затем хитро ассистировал Боуэну. Соучек сделал счет 3:0, и судьба матча казалась решенной.

Арсенал невероятным камбэком спас ничью в матче с Вест Хэмом и не пустил команду Ярмоленко в топ-4

Арсенал сделал намек на камбек до перерыва – тот же Соучек неудачно подставился под удар Ляказетта. После отдыха состоялся еще один "самострел" Вест Хэма. Крейг Доусон в прошлом туре помог МЮ, а теперь и Арсеналу. Точку в невероятном матче поставил Ляказетт – 3:3!