Шальной камбек с двумя автоголами в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 3:3
20:39 - Читати українською
Вест Хэм и Арсенал устроили триллер в 29 туре АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
15’ Джесси Лингард
17’ Джаррод Боуэн
32’ Томаш Соучек
Томаш Соучек 38’
Крейг Доусон 62’
15’ Джесси Лингард
17’ Джаррод Боуэн
32’ Томаш Соучек
38’ Томаш Соучек
62’ Крейг Доусон
За стартовые полчаса от обороны Арсенала не осталось мокрого места. Лингард открыл счет красивым ударом с линии штрафной, а затем хитро ассистировал Боуэну. Соучек сделал счет 3:0, и судьба матча казалась решенной.
Арсенал невероятным камбэком спас ничью в матче с Вест Хэмом и не пустил команду Ярмоленко в топ-4
Арсенал сделал намек на камбек до перерыва – тот же Соучек неудачно подставился под удар Ляказетта. После отдыха состоялся еще один "самострел" Вест Хэма. Крейг Доусон в прошлом туре помог МЮ, а теперь и Арсеналу. Точку в невероятном матче поставил Ляказетт – 3:3!
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