Шальная пушка экс-динамовца Антунеша в Лиге Европы – минутка ностальгии для фанатов киевлян от УЕФА

УЕФА вспомнил невероятный гол бывшего защитника Динамо Виторину Антунеша в матче 1/8 финала Лиги Европы 2014/15.

Видео эффектного тандерболта от португальца опубликовал официальный твиттер Лиги Европы.

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Антунеш получил мяч на левом фланге атаки Динамо и без раздумий пробил с расстояния 30-35 метров от ворот Эвертона. Кожаный как пуля полетел в дальнюю девятку ворот "ирисок", не спас и отчаянный прыжок опытного Тима Ховарда.

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Гол Антунеша помог Динамо взять сверхуверенный реванш (5:2) после гостевого поражения 1:2 и пройти в 1/4 Лиги Европы. Правда, в следующем раунде подопечные тогда еще Сергея Реброва уступили Фиорентине и завершили еврокубковый сезон 2014/15.