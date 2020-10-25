Гельзенкирхенский Шальке разгромно проиграл Боруссии Д в матче 5-го тура Бундеслиги и продолжил серию из неудачных результатов в чемпионате Германии.

Поражение от Боруссии Д стала уже 21 матчем Бундеслиги, в котором Шальке не смог одержать победу, сообщает 2DF.

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Последняя победа "кнаппен" датирована аж 17 января 2020 года – после этого гельзенкирехнцы 7 раз сыграли вничью и 14 раз проиграли. Отметим, что это вторая крупнейшая серия без побед в истории Бундеслиги – антирекорд принадлежит Тасмании Берлин (31 матч). Шальке же сравнялся с Кайзерслаутерном, Динамо Дрезден и Блау-Вайс Берлин.

Напомним, Шальке после разгромного поражения от Боруссии Д (0:3) остался на предпоследнем месте в Бундеслиге, имея 1 пункт в активе.

Боруссия Д одержала разгромную победу в Рурском дерби и продолжила позорную серию Шальке