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Шальке вошел в историю благодаря изменению футбольных правил – все решили три минуты

06:00 112 Читати українською
Шальке вошел в историю благодаря изменению футбольных правил – все решили три минуты
Давид Вагнер / Getty Images

Шальке, несмотря на позорное поражение 0:4, отличился интересным статистическим достижением в матче 26 тура Бундеслиги против Боруссии Д.

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

Гельзенкирхенцы стали первой командой в истории Бундеслиги, которая провела 5 замен, информирует Opta.

Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

Неудачный ход поединка заставлял главного тренера Шальке Давида Вагнера сменить половину полевых игроков до 87 минуты. К слову, Герта могла войти в историю статистики вместо "кнаппен" – наставник берлинцев Бруно Лаббадия в параллельном матче против Хоффенхайма (3:0) "опоздал" с выходом последнего игрока на три минуты.

Напомним, ИФАБ принял решение увеличить количество замен для уменьшения риска травм – тренеры могут выпускать 5 новых футболистов в течение трех пауз.

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Теги
Германия Боруссия Дортмунд - Шальке Шальке Шальке Футбольные правила Давид Вагнер Давид Вагнер
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