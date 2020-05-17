Шальке вошел в историю благодаря изменению футбольных правил – все решили три минуты

Шальке, несмотря на позорное поражение 0:4, отличился интересным статистическим достижением в матче 26 тура Бундеслиги против Боруссии Д.

Гельзенкирхенцы стали первой командой в истории Бундеслиги, которая провела 5 замен, информирует Opta.

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Неудачный ход поединка заставлял главного тренера Шальке Давида Вагнера сменить половину полевых игроков до 87 минуты. К слову, Герта могла войти в историю статистики вместо "кнаппен" – наставник берлинцев Бруно Лаббадия в параллельном матче против Хоффенхайма (3:0) "опоздал" с выходом последнего игрока на три минуты.

Напомним, ИФАБ принял решение увеличить количество замен для уменьшения риска травм – тренеры могут выпускать 5 новых футболистов в течение трех пауз.

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