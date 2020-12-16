В среду 12-й тур немецкой Бундеслиги завершали пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 12-й тур

Шальке – Фрайбург – 0:2

Голы: Саллаи, 50, 68

Арминия – Аугсбург – начало матча в 21:30

Бавария – Вольфсбург – начало матча в 21:30

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – начало матча в 21:30

Кельн – Байер – начало матча в 21:30

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Откровенный аутсайдер турнирной таблицы – Шальке – пытался добыть первую победу в сезоне в матче с Фрайбургом. Практически равный первый тайм с небольшим преимуществом гостей во владении мячом голов не принес и интрига продолжилась во втором тайме. Однако недолго: на 50-й минуте Роланд Саллаи удачно откликнулся на навес с правого фланга от Жонатана Шмида и головой поразил левый угол ворот.

Впоследствии Винченцо Гриф воспользовался ошибкой соперников в центре поля и разрезным пасом нашел автора первого гола в районе одиннадцатиметровой отметки. Роланд мягко перебросил голкипера и записал в свой актив дубль. Это поражение стало для команды Мануэля Баума девятым в текущем сезоне – экс-клуб Коноплянки последний раз выигрывал еще 17 января.

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