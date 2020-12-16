Шальке уступил Фрайбургу – гельзенкирхенцы почти год не знают вкуса побед
В среду 12-й тур немецкой Бундеслиги завершали пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Германии 2020/21, 12-й тур
Шальке – Фрайбург – 0:2
Голы: Саллаи, 50, 68
Арминия – Аугсбург – начало матча в 21:30
Бавария – Вольфсбург – начало матча в 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг – начало матча в 21:30
Кельн – Байер – начало матча в 21:30
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Откровенный аутсайдер турнирной таблицы – Шальке – пытался добыть первую победу в сезоне в матче с Фрайбургом. Практически равный первый тайм с небольшим преимуществом гостей во владении мячом голов не принес и интрига продолжилась во втором тайме. Однако недолго: на 50-й минуте Роланд Саллаи удачно откликнулся на навес с правого фланга от Жонатана Шмида и головой поразил левый угол ворот.
Впоследствии Винченцо Гриф воспользовался ошибкой соперников в центре поля и разрезным пасом нашел автора первого гола в районе одиннадцатиметровой отметки. Роланд мягко перебросил голкипера и записал в свой актив дубль. Это поражение стало для команды Мануэля Баума девятым в текущем сезоне – экс-клуб Коноплянки последний раз выигрывал еще 17 января.
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