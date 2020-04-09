Шальке собрался перехватить Милика у Атлетико

Шальке из Гельзенкирхена хочет усилить свой состав форвардом итальянского Наполи Аркадиушем Миликом. На него также претендует мадридский Атлетико.

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Наполи готов продать Милика, поскольку не может договориться с ним о новом контракте. 26-летний поляк хочет зарабатывать 5 млн евро за сезон, но босс "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис к этому не готов и фактически выставил Милика на трансфер. Стартовая цена – 40 млн евро, но неаполитанцам придется ее уменьшить, поскольку у форварда остался всего 1 год по контракту.

В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Интересно, что в Бундеслиге уже играют два нападающих сборной Польши – Роберт Левандовски (Бавария) и Кшиштоф Пйонтек (Герта).

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