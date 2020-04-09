toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шальке собрался перехватить Милика у Атлетико

15:17 10 Читати українською
Шальке собрался перехватить Милика у Атлетико
Аркадиуш Милик / LaPresse

Шальке из Гельзенкирхена хочет усилить свой состав форвардом итальянского Наполи Аркадиушем Миликом. На него также претендует мадридский Атлетико.

"Кобальтовые" готовы предложить 25 млн евро за польского нападающего, утверждает AS.

Как Коноплянка стал героем самого эпичного матча Бундеслиги – Шальке компенсировал фанам отмененное рурское дерби

Наполи готов продать Милика, поскольку не может договориться с ним о новом контракте. 26-летний поляк хочет зарабатывать 5 млн евро за сезон, но босс "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис к этому не готов и фактически выставил Милика на трансфер. Стартовая цена – 40 млн евро, но неаполитанцам придется ее уменьшить, поскольку у форварда остался всего 1 год по контракту.

В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Интересно, что в Бундеслиге уже играют два нападающих сборной Польши – Роберт Левандовски (Бавария) и Кшиштоф Пйонтек (Герта).

Футбол – як у Гвардіоли, атмосфера – як у Хайнкеса. Флік зробив Баварію найсильнішою командою Європи

blog_ava
"Месси в Интере – это реальность": аргентинский телеканал интригует инсайдом и анонсирует сделку века
10:26
253
Теги
Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Германии Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик Шальке Шальке Наполи Наполи Атлетико Атлетико Германия Трансферы Трансферы Чемпионата Испании
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
50
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук