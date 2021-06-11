Шальке провалился на трансфере Сердара в Герту
18:34 - Читати українською
Полузащитник Суат Сердар в следующем сезоне будет защищать цвета Герты.
Герта приобрела хавбека Шальке Суата Сердара за 8 млн евро, сообщает Kicker.
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Стоит отметить, еще в январе 2020-го руководство гельзенкирхенцев получало предложение от Вест Хэма по Сердару на 45 млн евро, тогда "кобальтовые" отказали лондонцам и сохранили игрока.
По итогам прошлого сезона Бундеслиги Шальке позорно вылетел в низший дивизион, а Суат за 25 матчей отличился лишь голом и двумя ассистами.
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