Полузащитник Суат Сердар в следующем сезоне будет защищать цвета Герты.

Герта приобрела хавбека Шальке Суата Сердара за 8 млн евро, сообщает Kicker.

Левандовски не исключил ухода из Баварии

Стоит отметить, еще в январе 2020-го руководство гельзенкирхенцев получало предложение от Вест Хэма по Сердару на 45 млн евро, тогда "кобальтовые" отказали лондонцам и сохранили игрока.

По итогам прошлого сезона Бундеслиги Шальке позорно вылетел в низший дивизион, а Суат за 25 матчей отличился лишь голом и двумя ассистами.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21