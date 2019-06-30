Шальке продлил контракт с Маккени

Полузащитник Шальке Уэстон Маккени подписал новый контракт с клубом.

Шальке на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с американским полузащитником Уэстоном Маккени. Соглашение рассчитано до 2024 года.

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20-летний футболист перебрался в академию "кобальтовых" в 2016 году из Далласа. В 2017 году дебютировал в составе основной команды.

Ранее генеральный директор гельзенкирхенцев сообщил, что клуб стремится продать украинского вингера Евгения Коноплянку. По информации СМИ, им активно интересуется турецкий Фенербахче.

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