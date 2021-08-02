"Кнаппен" после вылета из Бундеслиги идут на неожиданные шаги, чтобы удержаться на плаву.

Шальке долгое время был участником League of Legends European Championship – профессиональной киберспортивной лиги. Правда, немцы недавно покинули ее с выгодой для себя, информирует Sport.pl.

Арсенал и Эвертон поборются за звездочку Шальке

Швейцарская организация Team BDS приобрела место Шальке за 26,5 млн евро. За вырученные средства руководство клуба планирует выплатить около 10% от общей суммы долга, накопившегося за последние годы.

К слову, новый сезон Второй Бундеслиги для гельзенкирхенцев начнется 13 августа – соперником в первом туре будет Ерцгебирге.

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