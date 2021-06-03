Нападающий Клас-Ян Хунтелаар и защитник Сеад Колашинац покинули Шальке. Игроки не смогли спасти клуб от вылета из Бундеслиги.

"Это болезненное решение для нас, как в спортивном, так и в человеческом плане. Учитывая бюджет и структуру команды, другого выхода у нас не было...

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Мы очень благодарны им за то, что они полгода помогали любимой команде. Мы знаем, насколько важным для них является Шальке и насколько прочно они связаны с клубом", – говорится на официальном сайте гельзенкирхенского клуба.

Напомним, Хунтелаар перебрался в Германию в статусе свободного агента из Аякса. Колашинац является игроком лондонского Арсенала, он провел вторую часть сезона 2020/21 в Шальке на правах аренды. "Кобальтовые" стали худшей командой Бундеслиги 2020/21, оформив вылет еще в 30 туре. Статистика "кнаппен" – 3 победы, 7 ничьих и 24 поражения.

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