Шальке подписал форварда Айнтрахта
17:59 - Читати українською
Нападающий Гонсало Пасиенсия проведет следующий сезон в лагере гельзенкирхенцев.
Шальке усилил атакующую линию нападающим Айнтрахта Гонсало Пасиенсией, сообщает официальный сайт клуба.
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26-летний португалец будет выступать за новую команду на правах аренды, гельзенкирхенцы оставили за собой право выкупа игрока. Соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано на один год.
В прошлом сезоне Бундеслиги Пасиенсия провел 23 матча, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.
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