Шальке усилил атакующую линию нападающим Айнтрахта Гонсало Пасиенсией, сообщает официальный сайт клуба.

Шальке официально подписал Ибишевича

26-летний португалец будет выступать за новую команду на правах аренды, гельзенкирхенцы оставили за собой право выкупа игрока. Соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Бундеслиги Пасиенсия провел 23 матча, в которых отметился 7-ю голами и 4-мя ассистами.

"Взяти той бісовий кубок": Баварія та історичний требл – крізь Fiasko dahoam і Гвардіолу, який розлютив Хайнкеса