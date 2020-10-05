30-летний универсал продолжит сезон на ПреЗеро Арене, сообщает официальный сайт клуба.

Тоттенхэм отпустил Сессеньона в Хоффенхайм

Руди во второй раз вернулся в Хоффенхайм. Хавбек защищал цвета зинсхаймцев в 2010-2017 гг., а также в прошлом сезоне на правах аренды. В этот раз он снова арендован "сине-белыми" и будет выступать за команду Себастьяна Хёнесса под 16-м номером.

В сезоне 2019/20 Себастиан Руди провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. В свою очередь в новой кампании он успел сыграть 2 поединка за Шальке.

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