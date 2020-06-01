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Шальке определился по выкупу Тодибо у Барселоны

1 июня 23:35 23 Читати українською
Шальке определился по выкупу Тодибо у Барселоны
Жан-Клер Тодибо / фото из соцсетей

Руководство Шальке из Гельзенкирхена приняло решение относительно будущего на Фелтинс Арене защитника Жан-Клера Тодибо. Он выступает в немецкой Бундеслиге на правах аренды из испанской Барселоны.

"Кобальтовые" не выкупят права на центрбека у испанского гранда, сообщает WAZ.

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В интервью изданию спортивный директор Шальке Йохен Шнайдер признался, что срок действия пункта об опции выкупа в арендной сделке завершился. Гельзенкирхен мог выкупить Тодибо за 25 млн евро. Теперь французский защитник вернется в Барселону, но на Камп Ноу, скорее всего, не задержится. "Блаугранас" попытаются его использовать как часть сделки по подписанию одной из трансферных целей каталонцев вроде хавбека Ювентуса Пьянича или форварда Интера Мартинеса.

К слову, Жан-Клер Тодибо успел провести за Шальке 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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