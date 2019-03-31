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Шальке одолел Ганновер и оторвался от зоны вылета – Коноплянка сыграл несколько минут

18:24 8 Читати українською
Шальке одолел Ганновер и оторвался от зоны вылета – Коноплянка сыграл несколько минут
Ганновер – Шальке / Фото ФК Шальке

В матче 27-го тура Бундеслиги Шальке минимально обыграл Ганновер (1:0).

 
Суат Сердар 39’

Команды аккуратно начали поединок, поочередно владея мячом. Гости выглядели немного свежее, и смогли выйти вперед в конце первого тайма благодаря точному удару хавбека Суата Сердара.

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После перерыва игроки Ганновера полностью завладели инициативой, но дивидендов такая активность не принесла. В итоге заслуженная победа Шальке.

Украинский вингер гостей Евгений Коноплянка появился на поле лишь на 89-й минуте.

Победа вывела Шальке на 14-ю строчку, теперь отрыв подопечных Хуба Стевенса от зоны вылета составляет 6 очков. Ганновер остался на последней строчке с 14 очками.

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Теги
Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Ганновер Ганновер Германия Ганновер - Шальке
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