Защитник Арсенала Шкодран Мустафи перешел в Шальке, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.

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28-летний защитник присоединился к аутсайдеру Бундеслиги на правах свободного агента. Мустафи подписал контракт с "кобальтовыми" до конца текущего сезона. За новый клуб игрок будет выступать под 30-м номером.

Напомним, Шкодран – воспитанник Гамбурга, откуда в июле 2009 года перешел в Эвертон. Успел поиграть также за Сампдорию и Валенсию. В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В текущем сезоне провел за Арсенал 9 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.

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