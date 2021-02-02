Шальке объявил о подписании Мустафи
Шкодран Мустафи попытается заменить в Гельзенкирхене турецкого защитника Озана Кабака, который накануне перешел в Ливерпуль.
Защитник Арсенала Шкодран Мустафи перешел в Шальке, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.
Ливерпуль объявил о трансфере Кабака
28-летний защитник присоединился к аутсайдеру Бундеслиги на правах свободного агента. Мустафи подписал контракт с "кобальтовыми" до конца текущего сезона. За новый клуб игрок будет выступать под 30-м номером.
Напомним, Шкодран – воспитанник Гамбурга, откуда в июле 2009 года перешел в Эвертон. Успел поиграть также за Сампдорию и Валенсию. В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной Германии. В текущем сезоне провел за Арсенал 9 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.