Шальке назначил пятого тренера за сезон
21:41 - Читати українською
Шальке только два дня оставался без наставника. Новым руководителем "кобальтовых" стал Димитриос Граммозис.
Димитриос Граммозис с сегодняшнего дня будет выполнять функции главного тренера гельзенкирхенцев, сообщает официальный Twitter клуба.
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На тренерском мостике грек немецкого происхождения заменил Кристиана Гросса. С 42-летним специалистом подписан контракт до лета 2022-го года. Граммозис стал уже пятым тренером за сезон во главе Шальке, который будет спасать команду от вылета (она идет последней с 9 очками).
Заметим, Димитриос Граммозис до этого работал наставником Дармштадта, а в системе Бохума занимал несколько должностей с 2014 по 2019 годы.
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