Шальке нашел замену Коноплянке, – Bild

Шальке настроен подписать атакующего хавбека Фортуны Бенито Рамана, выступающего на позиции Евгения Коноплянки.

Вингер Фортуны из Дюссельдорфа Бенито Раман заинтересовал Шальке. Интерес "кнаппен" к 24-летнему бельгийцу является доказательством того, что Евгений Коноплянка покинет клуб уже этим летом, сообщает Bild.

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Раман играет на левом фланге атаки, но при необходимости может закрыть любую позицию в нападении. В сезоне 2018/19 бельгиец забил 10 голов в Бундеслиге, к которым добавил 4 ассиста (для сравнения: у Коноплянки – 1 гол и 1 ассист в чемпионате).

Контракт Рамана с Фортуной действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость – 12 млн евро. Bild убежден, что 29-летний Коноплянка, который забил лишь 6 голов за 3 сезона в Бундеслиге, больше не соответствует амбициям клуба.

Напомним, контракт Коноплянки, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков Шальке, действует еще год, но украинец, скорее всего, сменит клуб. В услугах хавбека сборной Украины заинтересованы в Турции.

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