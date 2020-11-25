Под санкции попали трое игроков, сообщает официальный сайт клуба. Хавбеки Амин Харит и Набиль Бенталеб отстранены и будут тренироваться индивидуально.

Форвард Шальке U-19 заявил о намерении играть в сборной Украины

Ветеран Ведад Ибишевич вообще покинет команду 31 декабря. Контракт 36-летнего форварда был рассчитан на весь сезон, но "кнаппен" решили избавиться от него раньше. Окончательная судьба Харита и Бенталеба определится до конца года.

Добавим, что в первых 8 турах Бундеслиги Шальке не добыл ни одной победы и с 3 очками замыкает турнирную таблицу.

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