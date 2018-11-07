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Шальке нацелился на форварда Лилля Пепе: будущее Коноплянки под вопросом, – Sport Bild

16:43 142 Читати українською
Шальке нацелился на форварда Лилля Пепе: будущее Коноплянки под вопросом, – Sport Bild
Николя Пепе / Фото ФК Лилль

Форвард Лилля Николя Пепе, которым интересуются топовые европейские гранды, может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Руководство Шальке намерено усилить атакующее звено нападающим Лилля Николя Пепе, сообщает издание Sport Bild.

Форвард Лилля Пепе привлек внимание двух топ-клубов Европы

Чтобы осуществить этот трансфер гельзенкирхенцы могут отказаться от услуг нескольких своих игроков для поддержки финансового баланса в клубе. В шорт-лист на уход из команды попали: Брель Эмболо, Франко ди Санто и украинский вингер Евгений Коноплянка, у которого неоправданно высокая зарплата.

Ди Санто с большой долей вероятности покинет немецкий клуб уже зимой, а судьба Эмболо и Коноплянки пока остается под вопросом.

В текущем сезоне чемпионата Франции Николя Пепе демонстрирует впечатляющие результаты. За 12 матчей он забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

Малком красиво забил дебютный гол в Лиге чемпионов и расплакался, но фантастический рекорд Коноплянки не побил

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