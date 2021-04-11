Шальке минимально одолел Аугсбург и прервал 13-матчевую безвыигрышную серию
В рамках воскресной программы 28-го тура Бундеслиги Аугсбург на выезде уступил Шальке. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Германии 2020/21, 28-й тур
Шальке – Аугсбург – 1:0
Голы: Сердар, 4
Кельн – Майнц – начало в 19:00
Аугсбург на выезде встречался с откровенным аутсайдером турнирной таблицы Шальке. Уже на 4-й минуте хозяева открыли счет – Сердар своевременно оказался на добивании в штрафной соперника, и с убийственного расстояния прошил голкипера. Игроки Аугсбурга сразу бросились в атаку, и до перерыва сумели создать несколько опасных моментов, однако реализовать их не смогли.
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Во втором тайме темп игры замедлился. Гельзенкирхенцы больше играли от обороны, не желая рисковать потерей минимального преимущества, а гости раз за разом атаковали, однако никак не могли пройти защиту соперника. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Шальке.
Благодаря этой победе подопечные Димитриоса Граммозиса прервали безвыигрышную серию, которая достигла 13-ти матчей во всех турнирах. Аугсбург своего турнирного положения не изменил.