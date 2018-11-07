Шальке – Галатасарай – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шальке уверенно победил Галатасарай в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Смотрите видео голов и обзор матча.

Шальке дома принимал Галатасарай. Уже на 4-й минуте встречи Бургшталлер открыл счет в матче, а во втором тайме Марк Ут установил окончательный счет.

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Шальке после 4 туров имеет 8 очков и находится на 2-й строчке в турнирной таблице группы D, Галатасарай – третий с 4-мя пунктами.

Стоит отметить, Евгений Коноплянка провел весь матч на скамейке запасных.

Лига чемпионов. Группа D, 4 тур

Шальке – Галатасарай – 2:0

Голы: Бургшталлер, 4, Ут, 57