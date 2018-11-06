Шальке – Галатасарай: Коноплянка начнет матч в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шальке – Галатасарай. Евгений Коноплянка начнет матч в запасе.
Шальке на своем официальном сайте объявил стартовый состав на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая. Украинец Евгений Коноплянка не попал в стартовые 11.
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Состав Шальке: Нюбель, Настасич, Ут, Руди, Стамбули, Калиджури, Бургшталлер, Харит, Сане, Шопф, Эмболо
Состав Галатасарая: Муслера, Мариано, Озан, Сердар, Линнес, Донк, Ндиайе, Беланда, Синан, Родригес, Анри
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.