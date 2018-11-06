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Шальке – Галатасарай: Коноплянка начнет матч в запасе

21:09 316 Читати українською
Шальке – Галатасарай: Коноплянка начнет матч в запасе
Евгений Коноплянка / соцсети

Стали известны стартовые составы на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шальке – Галатасарай. Евгений Коноплянка начнет матч в запасе.

Шальке на своем официальном сайте объявил стартовый состав на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая. Украинец Евгений Коноплянка не попал в стартовые 11.

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Состав Шальке: Нюбель, Настасич, Ут, Руди, Стамбули, Калиджури, Бургшталлер, Харит, Сане, Шопф, Эмболо

Состав Галатасарая: Муслера, Мариано, Озан, Сердар, Линнес, Донк, Ндиайе, Беланда, Синан, Родригес, Анри

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов4 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Галатасарай: Вторник 06 ноября 2018

Шальке

live 41'
1 : 0
Галатасарай
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