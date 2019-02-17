Шальке – Фрайбург – 0:0 – видеообзор матча

Сборная Украины — 16 фев 304
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Что с Хачериди будет дальше – в Греции объяснили ситуацию экс-динамовца, зарабатывающего больше всех в ПАОКе
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Манчестер Сити без проблем обыграл Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии – очередной приличный матч ЗинченкоАнглия — 16 фев 460
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Сарагоса – Альбасете: Зозуля на границе между воином и героем, проклятие продолжается, а лидерство под угрозойИспания — 16 фев 469
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Зозуля в игре с Сарагосой борется за уверенное лидерство Сегунды для Альбасете – прямая видеотрансляция матчаИспания — 16 фев 381
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Маркос Антонио присоединился к ШахтеруУкраина — 16 фев 511