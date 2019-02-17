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Шальке – Фрайбург – 0:0 – видеообзор матча

00:57 4 Читати українською
Шальке – Фрайбург – 0:0 – видеообзор матча
Шальке – Фрайбург – 0:0 – видеообзор матча

Шальке дома сыграл вничью с Фрайбургом в матче 22-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Шальке – Фрайбург.

Бундеслига, 22 тур

Шальке – Фрайбург – 0:0

Гельзенкирхенцы без Евгения Коноплянки в составе не смогли обыграть Фрайбург. Вероятно, Доменико Тедеско дал украинцу отдохнуть перед матчем против Манчестер Сити в плей-офф Лиги чемпионов.

Шальке не сумел обыграть Фрайбург: жуткий фол на прямую красную не оставил Коноплянке шансов

После ничьей на Фелтинс Арене Шальке потерял шанс опередить соседа в таблице. Команда Евгения Коноплянки занимает 14 место, набрав 23 очка. Фрайбург – 13-й с 24-ю пунктами в активе.

Германия22 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Фрайбург: Суббота 16 февраля 2019

Шальке
Матч окончен
0 : 0
Фрайбург
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