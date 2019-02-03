toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСИЯ РОМА - МИЛАН

Шальке – Боруссия М – 0:2 – видео голов и обзор матча

09:55 45 Читати українською
Шальке – Боруссия М – 0:2 – видео голов и обзор матча
Шальке – Боруссия М – 0:2 – видео голов и обзор матча / Фото ФК Шальке

Шальке дома уступил менхенгладбахской Боруссии в рамках 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Шальке – Боруссия М.

Боруссия М приехала в гости к Шальке. Первый тайм команды провели на равных, о чем и свидетельствует нулевая ничья.

После перерыва гости выглядели активнее, за что и были вознаграждены двумя голами в концовке встречи.

Боруссия М обыграла Шальке Коноплянки и вышла на второе место Бундеслиги

Украинский вингер Евгений Коноплянка появился в составе хозяев с первых минут, но во втором тайме был заменен.

Поражение оставило Шальке на 12-й строчке, а Боруссия поднялась на 2-е место.

Германия. Бундеслига, 20 тур

Шальке – Боруссия М – 0:2

Голы: Крамер, 85, Нойхаус, 90+1

Удаление: Нюбель, 59

Германия20 турФелтинс-арена (Гельзенкирхен)

Шальке - Боруссия Менхенгладбах: Суббота 02 февраля 2019

Шальке
Матч окончен
0 : 2
Боруссия Менхенгладбах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украинцы за рубежом Германия Видеоновости Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке - Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Шальке Шальке
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
32
мин
Вильярреал
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук