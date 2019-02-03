Шальке – Боруссия М – 0:2 – видео голов и обзор матча / Фото ФК Шальке

Шальке дома уступил менхенгладбахской Боруссии в рамках 20-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Шальке – Боруссия М.

Боруссия М приехала в гости к Шальке. Первый тайм команды провели на равных, о чем и свидетельствует нулевая ничья.

После перерыва гости выглядели активнее, за что и были вознаграждены двумя голами в концовке встречи.

Боруссия М обыграла Шальке Коноплянки и вышла на второе место Бундеслиги

Украинский вингер Евгений Коноплянка появился в составе хозяев с первых минут, но во втором тайме был заменен.

Поражение оставило Шальке на 12-й строчке, а Боруссия поднялась на 2-е место.

Германия. Бундеслига, 20 тур

Шальке – Боруссия М – 0:2

Голы: Крамер, 85, Нойхаус, 90+1

Удаление: Нюбель, 59