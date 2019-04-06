Шальке без Коноплянки уступил Айнтрахту, РБ Лейпциг ярко переиграл Байер

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги Шальке уступил Айнтрахту, Лейпциг переиграл Байер. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/2019, 28-й тур

Байер – РБ Лейпциг – 2:4

Голи: Хавьерц, 10 (п.), 23 – Забитцер, 17, Вернер, 64, Форсберг, 71 (п.), Кунья, 83

Вольфсбург – Ганновер – 3:1

Голи: Штеффен, 32, 71, Русильйон, 78 – Вейдандт, 30

Герта – Фортуна – 1:2

Голи: Груич, 41 – Раман, 35, 61

Шальке – Айнтрахт – 1:2

Голи: Сердар, 21 – Ребич, 13, Йович, 99 (п.)

Штутгарт – Нюрнберг – 1:1

Голи: Кабак, 75 – Перейра, 42

В гости к Байеру приехал РБ Лепциг. Леверкузенцы, потерпев два подряд поражения в предыдущих матчах, стремились изменить эту печальную статистику. Зато Лепциг, который не проигрывал в последних девяти матчах, очень комфортно чувствовал себя на третьей строчке и не собирался ее уступать. На 10 минуте Байер получил право на пенальти: Вилли Орбан выполнил опасный подкат и Кай Хаверц с одиннадцатиметровой отметки переиграл вратаря. На 17-й минуте Марсель Забитцер со штрафного сравнивает счет. Но уже через 6 минут Хаверц с помощью рикошета от левой стойки выводит Байер вперед. На 52-й минуте Байер снова забил, но арбитр, воспользовавшись системой VAR, отменил взятие ворот. А на 64-й минуте сработала поговорка "не забиваешь ты, забивают тебе" и Тимо Вернер сравнял счет. На 71-й минуте Эмиль Форсберг с пенальти выводит Лейпциг вперед, а на 83-й минуте Матеус Кунья делает счет окончательным. После этого матча Байер с 42-ю пунктами опустился на 8 строчку, а Лейпциг с 55-ю очками закрепился на 3 месте.

Вольфсбург принимал абсолютного аутсайдера турнира Ганновер. Саксонцы имели в своем активе лишь три победы и во что бы то ни было пытались набрать столь необходимые очки. Вольфсбург, после поражения в предыдущем туре, подходил к игре также не в лучшем настроении.На 30 минуте Хендрик Вейдандт ворвался в штрафную и сильно пробил в верхний угол ворот. 0: 1. Но уже через 2 минуты Ренато Штеффен сравнял счет, выпрыгнув навстречу навесной передачи и точно направил мяч головой под правую штангу. На 71-й минуте Ренато Штеффен вывел Вольфсбург вперед, а через 7 минут Жером Руссильон забил третий мяч. Вольфсбург, набрав 45 очков, поднялся на шестое место, а Ганновер остался на последней строчке.

Еще в одном матче встречались соседи по турнирной таблице – Герта и Фортуна. Берлинцы, после трех подряд поражений, планировали отобрать очки у Фортуны, которая в предыдущем туре разгромила менхенгладбахскую Боруссию. На 35-й минуте Бенито Раман открыл счет, отправив мяч в левую девятку. Но уже через шесть минут Герта, усилиями Марко Груича, сравняла счет. На 61-й минуте Раман удачно сыграл на добивании и отправил мяч в сетку по центру ворот. После этого матча Герта опустилась на 11 место, а Фортуна с 37 пунктами поднялась на 10 место.

Шальке нашего Евгения Коноплянки принимал Айнтрахт. "Горняки", болтаясь в нижней части турнирной таблицы, планировали навязать борьбу Айнтрахту, который достаточно комфортно чувствовал себя на 4-й строчке. На 13 минуте Ребич вышел один на один с голкипером и без проблем переиграл его. Через 8 минут Суат Сердар сыграл на добивании в штрафной и сравнял счет низом по центру ворот. В добавленное арбитром время Айнтрахт заработал пенальти, который реализовал Лука Йович. Шальке с 26-ю очками занимает 14-ю строчку, Айнтрахт остается на 4-м месте с 52-ю пунктами.

Еще в одной встрече сошлись представители дна турнирной таблицы – Штутгарт и Нюрнберг. "Швабы" за весь чемпионат оформили лишь пять побед, в то время как нюрнберцы и того меньше – всего две. В конце первого тайма Нюрнбер вышел вперед: Матеус Перейра сыграл на добивании на линии вороит, направив мяч в сетку. На 75-1 минуте Озан Кабак, переиграв голкипера ударом в правый нижний угол ворот, установил окончательный ничейный счет. Обе команды после этого матча остались на своих местах и ​​набрали 21 и 17 очков соответственно.