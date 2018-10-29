Шальке без Коноплянки разошелся миром с РБ Лейпциг

В 9 туре Бундеслиги РБ Лейпциг и Шальке не смогли забить голов.

"Быки" на правах хозяев захватили инициативу. Лейпциг больше владел мячом и имел несколько полумоментов, но не смог отличиться. Во втором тайме картина не изменилась. Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка на поле так и не появился. В итоге – безголевая ничья.

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После этого матча РБ Лейпциг занимает 5 строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, имея в своем активе 16 очков. Шальке с 7 зачетными пунктами находится на расстоянии 1 очка от зоны вылета.

Бундеслига, 9 тур.

РБ Лейпциг – Шальке – 0:0