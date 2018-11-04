toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Шальке – Ганновер – 3:1 – видео голов и обзор матча

3 ноября 21:49 43 Читати українською
Шальке – Ганновер – 3:1 – видео голов и обзор матча
Шальке – Ганновер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шальке обыграл Ганновер в 10-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов матча Шальке – Ганновер на сайте "Футбол 24".

В первом тайме зрители на Фелтинс-Арене забитых мячей не увидели. После перерыва Бенталеб вывел Шальке вперед. Затем Вейдандт сравнял счет, но всего через минуту Эмболо снова забил за гельзенкирхенцев. Окончательный счет в конце матча установил Ут.

Шальке без Коноплянки на классе обыграл Ганновер

Победа в этом матче позволила Шальке подняться на 13-е место Бундеслиги, а Ганновер опустился в зону переходных матчей.

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Шальке – Ганновер – 3:1

Голы: Бенталеб, 57 (пенальти), Эмболо, 71, Ут, 85 – Вейдандт, 70

Теги
Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
26
мин
Эйбар
13:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук