Шальке – Ганновер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шальке обыграл Ганновер в 10-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов матча Шальке – Ганновер на сайте "Футбол 24".

В первом тайме зрители на Фелтинс-Арене забитых мячей не увидели. После перерыва Бенталеб вывел Шальке вперед. Затем Вейдандт сравнял счет, но всего через минуту Эмболо снова забил за гельзенкирхенцев. Окончательный счет в конце матча установил Ут.

Шальке без Коноплянки на классе обыграл Ганновер

Победа в этом матче позволила Шальке подняться на 13-е место Бундеслиги, а Ганновер опустился в зону переходных матчей.

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Шальке – Ганновер – 3:1

Голы: Бенталеб, 57 (пенальти), Эмболо, 71, Ут, 85 – Вейдандт, 70