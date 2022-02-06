Шакири завершает трансфер в МЛС
13:06 - Читати українською
Полузащитник Лиона Джердан Шакири в ближайшее время должен сменить клубную прописку.
Чикаго Файр договорился с Лионом о трансфере Шакири, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Переход обойдется американскому клубу в 7 млн евро. Игрок уже согласовал личные условия контракта. За свою карьеру Джердан успел поиграть за Базель, Баварию, Интер, Сток Сити и Ливерпуль.
Добавим, что Шакири присоединился к Лиону летом 2021 года, сыграл за "ткачей" в 16 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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