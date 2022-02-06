Чикаго Файр договорился с Лионом о трансфере Шакири, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Переход обойдется американскому клубу в 7 млн евро. Игрок уже согласовал личные условия контракта. За свою карьеру Джердан успел поиграть за Базель, Баварию, Интер, Сток Сити и Ливерпуль.

Добавим, что Шакири присоединился к Лиону летом 2021 года, сыграл за "ткачей" в 16 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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