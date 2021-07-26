Полузащитник Джердан Шакири больше не хочет связывать свою карьеру с Ливерпулем.

"Я сказал руководству Ливерпуля, что чувствую себя готовым к новому вызову. Они учли мое решение и теперь будут рассматривать заявки на продажу.

Шакири настроен на уход из Ливерпуля уже летом

Ливерпуль не будет останавливать меня этим летом. Я бы хотел вернуться в Италию и поиграть за Лацио", – приводит заявление Шакири журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Добавим, что Джердан выступает за мерсисайдцев с 2018-го, а до этого играл в Базеле, Баварии, Интере и Сток Сити. Его контракт с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года.

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