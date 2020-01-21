Шакири остается в Ливерпуле, – журналист

У вингера сборной Швейцарии Джердана Шакири будет еще полгода, чтобы отвоевать себе место в составе Ливерпуля.

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири не покинет мерсисайдцев зимой, сообщает английский журналист Джеймс Пирс в своем Твиттере.

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Руководство "красных" не хочет отдавать 28-летнего вингера в аренду, поэтому уже отказало двум кандидатам на швейцарца – итальянской Роме и испанской Севилье. Триумфаторы последнего розыгрыша Лиги чемпионов предпочитают выставить своего игрока на трансфер летом и выторговать за него 30 млн евро.

Напомним, Шакири катастрофически не хватает игровой практики – в текущем сезоне он сыграл за Ливерпуль лишь 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с "красными" рассчитан до лета 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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