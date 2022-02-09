Лион на своем официальном сайте объявил о трансфере швейцарца в Чикаго Файр. Контракт рассчитан на 3 года, а цена перехода составила 7 млн евро – рекорд для американского клуба.

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Лион только летом купил Шакири у Ливерпуля за 6 млн евро. Полузащитник провел за "ткачей" 16 матчей, в которых оформил 2 гола и 3 ассиста. Джердан сам инициировал свой переезд в МЛС. Одна из главных причин – хорошая зарплата, которую предложил Чикаго.

Напомним, ранее 30-летний хавбек выступал за Базель, Баварию, Интер, Сток Сити и Ливерпуль.

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