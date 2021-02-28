Контракт Шакири с Ливерпулем рассчитан до 2023-го года, но 29-летний вингер запланировал уходе из клуба уже этим летом, утверждает Football Insider.

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По информации источника, Джердан недоволен своим положением в коллективе. В частности, швейцарец желает получать стабильную игровую практику. Сам Ливерпуль готов попрощаться с игроком, если за него отдадут около 30 млн евро.

В текущем сезоне Шакири не является игроком основы мерсисайдцев. Он принял участие в 17 поединках (в среднем проводил 40 минут на поле). Более того, его результативность не впечатляет – всего 1 гол и 4 ассиста.

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