Шакири настроен на уход из Ливерпуля уже летом
Пребывание Джердана Шакири на Энфилде может неожиданно закончиться.
Контракт Шакири с Ливерпулем рассчитан до 2023-го года, но 29-летний вингер запланировал уходе из клуба уже этим летом, утверждает Football Insider.
Джеррард может возглавить Ливерпуль после Клоппа
По информации источника, Джердан недоволен своим положением в коллективе. В частности, швейцарец желает получать стабильную игровую практику. Сам Ливерпуль готов попрощаться с игроком, если за него отдадут около 30 млн евро.
В текущем сезоне Шакири не является игроком основы мерсисайдцев. Он принял участие в 17 поединках (в среднем проводил 40 минут на поле). Более того, его результативность не впечатляет – всего 1 гол и 4 ассиста.
Ливерпуль – Эвертон: Анчелотти снова бьет "красных", кризис и троллинг команды Клоппа за повторение 100-летнего позора