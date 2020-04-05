Шакири может перебраться в Испанию

Вингер Ливерпуля Шакири имеет интересный вариант продолжения карьеры за пределами Туманного Альбиона.

Джердан Шакири попал в сферу интересов Севилье, сообщает издание Blick.

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Отмечается, что спортивный директор Севильи Рамон Мончи готовит новое предложение о покупке швейцарца после неудачной попытки в январе 2020 года. Известно, что Ливерпуль стремится продать Шакири не менее, чем за 15 млн евро. Добавим, что к швейцарцу также проявляют интерес Рома и московский ЦСКА.

К слову, Джердан провел лишь 10 матчей в составе Ливерпуля, записав в свой актив один гол.

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