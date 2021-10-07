"Я хотел покинуть Ливерпуль побыстрее. Но мне не разрешили, клуб меня не отпустил. Для меня важно то, что я ушел. Также были предложения из Испании и Италии.

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Нельзя говорить, что я потерял год, Юрген Клопп нашел для меня новый вызов. Я общался с ним по телефону перед этим. Когда время пришло, он написал мне. Он пожелал мне удачи и сказал, что я хороший игрок и хороший человек. У нас никогда не было проблем, у нас были очень хорошие отношения. Но я нуждался в новом вызове, это нормально в футболе", – цитирует Шакире Watson.

Напомним, летом Ливерпуль продал Джердана Лиону за 6 млн евро.

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