Шакири – уникальный бомбардир ЧМ и Евро. Бомбические голы Джердана загнали в тень даже Роналду
Звезда сборной Швейцарии Джердан Шакири продолжает блистать на первенствах Европы и мира. Любуемся произведениями искусства.
Шакири – единственный игрок, который забивал на трех последних чемпионатах мира и трех последних чемпионатах Европы. Грандиозное достижение. Конечно, не настолько грандиозное, как у Роналду – португалец кладет голы на каждом крупном турнире с Евро-2004. Но пока Криш не отличился на Евро-2024, Джердан сохраняет уникальный статус.
Особого шарма добавляют голы швейцарца. Каждый раз неземная красота.
ЧМ-2014. Групповой этап, 3 тур. Гондурас – Швейцария – 0:3
Шакири оформил хет-трик против Гондураса. Дамы и господа, первый гол на шестой минуте.
Евро-2016. 1/8 финала. Швейцария – Польша – 1:1
Швейцария горела полякам, но на 82 минуте Джердан стильно перевел игру в овертайм.
ЧМ-2018. Групповой этап, 2 тур. Сербия – Швейцария – 1:2
Не так красиво (всего лишь убежал в контру с центра поля), однако очень эпично. В последний момент вырвал победу над Сербией, которая испортила жизнь его народу, и вместе с Джакой показал албанского орла.
Евро-2020. Групповой этап, 3 тур. Швейцария – Турция – 3:1
Оформил дубль против Турции, чем помог Швейцарии выйти в плей-офф. Там сборная выбила Францию и почти выбила Испанию с голом Джердана.
ЧМ-2022. Групповой этап, 3 тур. Сербия – Швейцария – 2:3
Снова Мундиаль, снова Сербия, снова гол Шакири и победа Швейцарии.
Евро-2024. Групповой этап, 2 тур. Шотландия – Швейцария – 1:1
Шакири уже в МЛС и даже там не блистает. Но приехал на большой турнир и сотворил новый шедевр.
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