Звезда сборной Швейцарии Джердан Шакири продолжает блистать на первенствах Европы и мира. Любуемся произведениями искусства.

Шакири – единственный игрок, который забивал на трех последних чемпионатах мира и трех последних чемпионатах Европы. Грандиозное достижение. Конечно, не настолько грандиозное, как у Роналду – португалец кладет голы на каждом крупном турнире с Евро-2004. Но пока Криш не отличился на Евро-2024, Джердан сохраняет уникальный статус.

Особого шарма добавляют голы швейцарца. Каждый раз неземная красота.

ЧМ-2014. Групповой этап, 3 тур. Гондурас – Швейцария – 0:3

Шакири оформил хет-трик против Гондураса. Дамы и господа, первый гол на шестой минуте.

️ El gol de Shaqiri ya es el solsticio de verano de toda una generación. Desde este hat-trick a Honduras en 2014, el suizo ha anotado en todos los siguientes grandes torneos europeos y mundiales: 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024.

pic.twitter.com/abMQthSkr0 — Cascarino (@cascarinos_) June 19, 2024

Евро-2016. 1/8 финала. Швейцария – Польша – 1:1

Швейцария горела полякам, но на 82 минуте Джердан стильно перевел игру в овертайм.

ЧМ-2018. Групповой этап, 2 тур. Сербия – Швейцария – 1:2

Не так красиво (всего лишь убежал в контру с центра поля), однако очень эпично. В последний момент вырвал победу над Сербией, которая испортила жизнь его народу, и вместе с Джакой показал албанского орла.

Naces en una familia albanokosovar que se ve obligada a exiliarse a Suiza por el conflicto con Serbia. Años más tarde, le marcas un gol a Serbia y lo celebras con el águila de la bandera albanesa.



Con ustedes, Xherdan Shaqiri. pic.twitter.com/mi6HZRGRzB — Julen Berrueta (@idazten) June 20, 2024

Евро-2020. Групповой этап, 3 тур. Швейцария – Турция – 3:1

Оформил дубль против Турции, чем помог Швейцарии выйти в плей-офф. Там сборная выбила Францию и почти выбила Испанию с голом Джердана.

EURO 2020'de biz de nasibimizi almıştık Shaqiri'nin şahane turnuva gollerinden! ️pic.twitter.com/IkwOjod4f7 https://t.co/fStk0g3nuO — Premier Lig Turkiye (@PremierTurkiye) June 19, 2024

ЧМ-2022. Групповой этап, 3 тур. Сербия – Швейцария – 2:3

Снова Мундиаль, снова Сербия, снова гол Шакири и победа Швейцарии.

Евро-2024. Групповой этап, 2 тур. Шотландия – Швейцария – 1:1

Шакири уже в МЛС и даже там не блистает. Но приехал на большой турнир и сотворил новый шедевр.

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